Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Kanada'nın Rusya'ya baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

Rusya'ya düzenli şekilde yaptırımlar uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, "ABD ve Kanada, uyguladıkları yaptırımlarla istedikleri sonuçları elde edemiyor. Amaçları, Rus vatandaşlarına ve şirketlerine kısıtlayıcı önlemler getirerek, ülkemize baskı kurmaktır. Buna karşılık vereceğiz" ifadeleri yer aldı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletileceği açıklanmıştı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna krizi bağlamında Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini işgal etmesine destek verdikleri gerekçesiyle "6 Rus yetkili ile 8 Rus şirketinin daha yaptırım listesine alındığı' ifade edilmişti.

ABD yönetimiyle koordineli hareket eden AB ve Kanada'nın da Kırım'ın yasa dışı ilhakı dolayısıyla Moskova'ya aynı yaptırımları getirdiği bildirilmişti.

Rusya, 26 Şubat 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmiş, olayın ardından başta ABD ve AB olmak üzere uluslararası toplumdan Rusya'ya çeşitli yaptırım kararları alınmıştı.

Kaynak: AA