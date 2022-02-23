Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Rusya yanlısı ayrılıkçılar, dün 96 kez ateşkes ihlali yaptı.

Açıklamada, ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü, 6 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da OHAL ilan edildi

Ukrayna'da, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından OHAL kararı alındı.

Buna göre, söz konusu OHAL 30 gün sürecek ve sonra 30 gün daha uzatılabilecek.