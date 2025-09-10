Açık 26.5ºC Ankara
Dünya
AA 10.09.2025 16:52

Rusya: Ukrayna'ya yapılan saldırılarda Polonya hedef alınmadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere dün yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin ise saldırılarda hedef alınmadığını açıkladı.

[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın bazı insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Rus ordusunun dün Lviv dahil Ukrayna'nın bazı şehirlerindeki askeri tesislere yönelik yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda İHA üretim merkezleri de dahil tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Saldırılarda kullanılan ve Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'ların azami 700 kilometre uçuş menziline sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Ukrayna'daki tesislere yönelik yoğun saldırılar kapsamında Polonya topraklarındaki tesisler hedef alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın olaya ilişkin Polonya tarafıyla istişarelerde bulunmaya hazır olduğu bildirildi.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.

