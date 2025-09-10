Açık 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2025 14:54

Katil İsrail ordusu Gazze’nin batısında bir binayı füzeyle vurdu

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Taybe 2 adlı çok katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre iki Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail ordusu Gazze’nin batısında bir binayı füzeyle vurdu

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, tahliye uyarısı yapılmasından kısa bir süre sonra binayı füzelerle vurdu.

Saldırı, Gazze’nin batısında yerinden edilmiş sivillerin yoğun şekilde bulunduğu bir bölgede gerçekleştirildi. Vurulan binanın çevresinde çok sayıda çadırın bulunması, saldırının yol açtığı hasarın boyutunu daha da artırdı.

Görgü tanıkları saldırıda iki Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Tanıklar, çok katlı binada yaşayan Filistinlilerin, bombardıman korkusuyla eşyalarını geride bırakarak binadan kaçtığını, İsrail saldırısının ise çevredeki çadırlarda kalan binlerce kişiyi evsiz bıraktığını aktardı.

İsrail, birkaç gündür Gazze kentindeki çok katlı binaları sistematik şekilde yıkmaya başladı. Bu durum, yerinden edilen ailelerin sayısını artırdı ve onları ağır göç koşullarına sürükledi.

İsrail’in bu adımının, Filistinlilerin güneye göç etmesine yol açabileceği ve hatta daha geniş bir ABD-İsrail planı çerçevesinde Gazze dışına çıkmalarına neden olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Fransa'da eylemler devam ederken yeni Başbakan Lecornu göreve başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
AYM'den önemli karar: Boşanan çiftler evlilik için 300 gün bekleyecek mi?
15:38
Muğla'da planlı su kesintileri yapılacak
15:26
Katar, İsrail'in Doha'daki saldırısıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyine mektup gönderdi
15:26
Hollanda "istenmeyen kişi" ilan ettiği İsrailli iki bakanın Şengen Bölgesi'ne girişini yasakladı
15:11
OVP’de kadınların iş gücüne katılımı için yeni stratejiler
14:52
Fransa'da eylemler devam ederken yeni Başbakan Lecornu göreve başladı
2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde deniz fosilleri bulundu
2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde deniz fosilleri bulundu
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ