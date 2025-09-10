Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda 26 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıkları ve tıbbi kaynakların özelliklerine göre, saldırılar sabahın erken saatlerinde Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaştı.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının hedef verileri, sivil yerleşimler, çadır kampları ve toplu alanlar vuruldu.

Gazzelerin dağıtımıki Şalihat bölgesinde bulunan kişilerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırılarda Cüneyd ailesinden 15, Abdullah ailesinden 1 kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgede Taybe 2 adlı çok katlı bir binada düzenlenen hava bombardımanında da 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneyde, Han Yunus ülkesindeki Celal Caddesi'nde düzenlenen bombardımanda 2 çocuk da bulunan 4 kişinin anıları kaybolmuştu.

Gazze kent merkezi, Filistin Meydanı'nda yerleşmiş bilgileri barındıran bir çadıra düzenlenen İsrail hava saldırısında 1 Filistinli öldü.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde topluluğa açılan ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Deyr el-Belah'ın, Filistin Teknik Koleji bahçesine kurulan çadırlardan biri hedeflendi; Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentteki Yafa Camii'nin minaresi iki gün içinde ikinci kez İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne depolanan saldırılarda kaybedilenlerin sayısı son 24 yılda 41artarak 64 bin 656'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yapılandırmaya göre, 24 yaşında Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 41 ölü ve 184 yaralı getirildi.

Gazze'de oğlu 24 saat insani yardım alabilmek için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 656'ya, yaralıların sayısı ise 163 bin 503'e yükseldi.