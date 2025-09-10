Katar, İsrail'in Doha'daki saldırısıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyine mektup gönderdi

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Seyf Al Sani aracılığıyla, Antonio Guterres'e ve BMGK'nin eylül ayı başkanlığını devralan Güney Kore Maslahatgüzarı Sangjin Kim'e gönderilen mektupta, mesajın BMGK üyeleriyle paylaşılması ve Konseyin resmi olarak yayınlanması arasında talep edilmesi istendi.

Mektupta, saldırının en sert ifadelerle kınandığı, bunun tüm uluslararası hukuk ve ekipüllerin açık bir hedef olduğu ve Katarlıların ve bölgelerde bulunanların güvenliği ve emniyeti için ciddi bir tehdidin oluşturulduğu vurgulandı.

İsrail'in sorunu olmayan bölge ve bölgedeki sürekli tehdit hareketlerine göz yumulmayacağı, Katar'ın güvenlik ve merkezini hedef alan bu eyleme karşı yüksek düzeyde idari soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun İsrail suikastından sağ kurtulduğu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.