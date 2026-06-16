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Dünya
AA 16.06.2026 11:22

Rusya: Ukrayna'ya ait 170'ten fazla İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 170'ten fazla insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna'ya ait 170'ten fazla İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 172 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki petrol terminalinde yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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Rusya Ukrayna İnsansız Hava Aracı (İHA)
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