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Dünya
AA 16.06.2026 10:35

ABD'de, xAI'ın "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla OpenAI'a açtığı dava düşürüldü

ABD'de federal yargıç, milyarder iş insanı Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla yapay zeka şirketi OpenAI hakkında açtığı davanın düşürülmesine hükmetti.

ABD'de, xAI'ın "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla OpenAI'a açtığı dava düşürüldü

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, California'daki federal yargıç Rita Lin, xAI'ın Eylül 2025'te açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Lin, xAI'ın, daha önce bünyesinde çalışan mühendis Li Şüeçın'ın şirketle ilgili bilgi vermesi amacıyla rakip firma OpenAI tarafından işe alındığı ve ticari sırlarının çalınmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin kanıt sunamadığını belirtti.

xAI'ın, "işe alım sırasında geçmiş deneyimlerin çalışana sorulmasıyla ticari sırların verilmesini denk tuttuğunu" ifade eden Lin, mühendis Li'nin mülakatı sırasında OpenAI ile eski iş yeri hakkında bilgi paylaştığına dair kanıt olmadığını vurguladı.

Lin, xAI'ın açtığı davanın düşürülmesine hükmetti.

OpenAI'da işe alındığı kaydedilen mühendisin, xAI'ın yapay zeka sohbet botu Grok'u geliştiren ilk mühendislerden olduğu belirtiliyor.

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