Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin son 2 hafta içinde Peski yerleşim biriminde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait "büyük düğümü" kontrol altına aldığını belirten Şoygu, "Ukrayna ordusu, geri çekilirken çok sayıda silah ve yaralı asker bıraktı. Rus askeri doktorlar, tüm yaralı askerlere tıbbi yardım sağladı" dedi.

Şoygu, "Birliklerimiz, Herson ve Mıkolayiv yönlerinde Oleksandirvka yerleşim biriminin yakınlarında Mıkolayiv bölgesinin idari sınırına ulaştı. Blagodatnoye yerleşim birimi kurtarıldı" diye konuştu.

Ukrayna ordusunun, Mıkolayiv ile Krivorijskiy ve diğer yönlerde saldırı girişimine devam ettiğini ve "ciddi kayıplar" verdiğini ileri süren Şoygu, söz konusu saldırıların Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi tarafından planlandığına dikkati çekti.

Şoygu, "Bunun hedefi, Ukrayna'yı yönlendiren Batılı ülkelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırı düzenleme kabiliyetine sahip olduğu yönünde yanılsama yaratmaktır" ifadelerini kullandı.

Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılar

Bakan Şoygu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Ukrayna güçleri, Batı üretimli silahla santralin altyapısına yönelik saldırılara devam ediyor. 18 Temmuz'dan itibaren 29 saldırı kaydedildi. 120 top atıldı. 15 insansız hava aracı kullanıldı." dedi.

Söz konusu santralde ağır silah bulundurmadıklarını savunan Şoygu, "Kiev, santralin yapılarına yönelik saldırılar düzenleyerek, Avrupa'da nükleer felaket tehdidi yaratıyor. Bu, uluslararası hukuka göre nükleer terördür. ABD ve Avrupa Birliği, santralle ilgili durum hakkında kasten konuşmuyor ve bu tür pervasızca yapılan eylemleri teşvik ediyor" şeklinde konuştu.

Santralin güvenliğinin sağlanması için elinden geleni yaptıklarını dile getiren Şoygu, santralde olası acil durumdan Kiev yönetiminin sorumlu tutulacağını vurguladı.

"Ukrayna'da yaklaşık 3 bin yabancı paralı savaşçı öldürüldü"

Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirterek, "Son bir ayda 174 yönetim merkezi, 601 ağır silah ve top sistemi vuruldu. 19 uçak, 6 helikopter ve 188 insansız hava aracı düşürüldü. 226 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların sayısının, savaşın başlamasından bu yana 3 kat azaldığını belirten Şoygu, yaklaşık 3 bin yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Şoygu, Donbas bölgesinde ilerlemeye ve Rusya'nın güvenliğini sağlayacak koşulları oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.