Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan’da cuma namazı sırasında bombalı saldırı: 18 ölü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camide patlama meydana geldi. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 23 işi yaralandı.
Herat Vilayet Valiliği, patlamanın, Herat kentindeki camide cuma namazı sırasında gerçekleştiği açıkladı.
Saldırıda sık sık Taliban'a yönelik destek açıklamalarıyla gündeme gelen Herat caminin imamı Mevlevi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti.
Sağlık yetkilileri, saldırıda Ensari'nin yanısıra 17 kişinin daha saldırıda hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Ensari'nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, faillerin yakalanıp cezalandırılacağını aktardı.
Etiketler: Afganistan Taliban
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