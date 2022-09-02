Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vostok-2022 tatbikatına katılan Çin Deniz Kuvvetleri ve Rusya Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin askeri birlikleri Japon Denizi'nin kuzeyinde görüştü. Gemi mürettebatları törenle birbirini selamladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ve Çin gemilerinin tatbikat kapsamındaki görevlerini yerine getirmeye başladıkları aktarıldı.

Rusya'da dün başlayan Vostok-2022" tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci katılıyor.

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenlenen tatbikat, 7 Eylül'e kadar devam edecek.