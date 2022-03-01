Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna istihbaratına ait enformasyon saldırısı yapan merkezi vuracağız
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de Ukrayna istihbaratına ait enformasyon saldırısı yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Rusya Ukrayna Kiev Moskova
Son Haberler
- 17:03
- 16:57
- 17:03
- 17:05
- 16:54
Sıradaki Haber
Odessa'da halk Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz