Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 6. güne girildi.

Başta başkent Kiev olmak üzere pek çok şehirde yollara meydanlara barikatlar kuruluyor. Siviller Rus askerlerine karşı molotoflar hazırlıyor.

Halk kum torbalarıyla önlem almaya çalışıyor

Dnipro kentinde halk sokaklarda barikat kurdu. Odessa kentinde ise halk, denizden gelebilecek olası Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.

Kiev, Rusya'nın saldırılarında şimdiye kadar 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 116'sı çocuk bin 684 sivilin yaralandığı duyuruldu.

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Ülkeden kaçan Ukraynalıların sayısı 600 bini geçti

Çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan Ukraynalıların sayısı 600 bini aştı.