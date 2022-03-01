Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 16:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Odessa'da halk Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sürerken Odessa kentinde halk, denizden gelebilecek olası Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 6. güne girildi.
Başta başkent Kiev olmak üzere pek çok şehirde yollara meydanlara barikatlar kuruluyor. Siviller Rus askerlerine karşı molotoflar hazırlıyor.
Halk kum torbalarıyla önlem almaya çalışıyor
Dnipro kentinde halk sokaklarda barikat kurdu. Odessa kentinde ise halk, denizden gelebilecek olası Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.
Kiev, Rusya'nın saldırılarında şimdiye kadar 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 116'sı çocuk bin 684 sivilin yaralandığı duyuruldu.
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