Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber Ukraynalıların göç yolculuğuna tanıklık etti
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından birçok sivil ülkeyi terk ediyor. TRT Haber ekipleri de Moldova sınırında Ukraynalıların göç yolculuğuna tanıklık etti.
Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'da bulunan sivillerin komşu ülkelere kaçışı sürüyor.
Binlerce kişi Ukrayna’dan çıkmak için Moldova, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya sınırına akın etti.
Sınırda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TRT Haber, Moldova sınırını geçen Ukraynalıların göç yolculuğunu görüntüledi.
Moldova sınırında araç kuyrukları onlarca kilometreyi aştı.
Ülkeden ayrılmak isteyen Ukraynalıların bekleyişi saatlerce hatta günlerce sürebiliyor.
Sınır hattında kurulan çadırlarda sıcak yemek de dağıtılıyor.
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