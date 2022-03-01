Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'da bulunan sivillerin komşu ülkelere kaçışı sürüyor.

Binlerce kişi Ukrayna’dan çıkmak için Moldova, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya sınırına akın etti.

Sınırda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TRT Haber, Moldova sınırını geçen Ukraynalıların göç yolculuğunu görüntüledi.

Moldova sınırında araç kuyrukları onlarca kilometreyi aştı.

Ülkeden ayrılmak isteyen Ukraynalıların bekleyişi saatlerce hatta günlerce sürebiliyor.

Sınır hattında kurulan çadırlarda sıcak yemek de dağıtılıyor.