Ukrayna'ya saldırıların ardından, ABD ve Avrupa ülkelerinden Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlar ağırlaşıyor.

AB'nin yaptırım uyguladığı Rus sayısı 680'e yükseldi. Yaptırım listesinde, ultra zengin Rus oligarklar bulunuyor.

Bankalardaki milyarlarca dolarlık hesapları dondurulan, Rus iş insanları yaptırımlara tepkili.

Rus milyarderlerden art arda savaş karşıtı mesajlar geliyor.

"Savaş asla cevap olamaz"

Rus iş insanları Mikhail Fridman ve Pyotr Aven, AB yaptırımlarının yol açtığı haksız ve gereksiz zararları geriye çevirmek için mevcut tüm seçenekleri kullanacaklarını açıkladı.

Çalışanlarına, "Savaş asla cevap olamaz" ifadesi yer alan bir e-posta gönderen Fridman, mevcut saldırıları her iki ülke için de "trajedi" olarak niteledi.

Rusya’nın en büyük bankalarından Tinkoff’un kurucusu Oleg Tinkov, savaşa karşı olduğunu söyledi.

"Ukrayna'da her gün masum insanlar ölüyor"

Tinkov, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da her gün masum insanlar ölüyor, bu kabul edilemez bir durum.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus oligark ve iş insanı Oleg Deripaska da savaş karşıtı açıklamalarıyla öne çıkıyor. Deripaska, sosyal medya paylaşımında "Barış çok önemli." ifadesini kullandı.

Siyasilerin ailelerinden de benzer mesajlar

Rusya'nın tanınmış siyasilerinin ailelerinden de benzer mesajlar var. Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Rus milyarder Roman Abramovich'in kızı Sofia Abramovich, Rusya'nın ilk cumhurbaşkanı Boris Yeltsin'in torunu Maria Yumasheva, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun damadı da savaş karşıtı paylaşımlarıyla dikkati çekti.