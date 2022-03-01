Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başbakan talimat verdi: Rusya, şirketlerin hisselerini alacak
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı verdi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkedeki şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Şubat itibarıyla 13,6 trilyon ruble (yaklaşık 137 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu.
Etiketler: Rusya
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