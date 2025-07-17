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Dünya
AA 17.07.2025 13:35

Rusya: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan teklifleri bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler öncesinde esir askerlerin takas sürecinin tamamlanması gerektiğini belirterek, "Sonrasında da karar vermemiz gerekecek, hala Ukrayna'dan (yeni müzakere tarihi) teklifleri bekliyoruz." dedi.

Rusya: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan teklifleri bekliyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy üzerinden Ukrayna ile görüşmeyi sürdürdüklerine işaret eden Peskov, "Kiev rejiminin temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yapıyoruz. ABD arabuluculuk çabaları kapsamında yürütülmekte olan doğrudan görüşmeler var." diye konuştu.

Ukrayna ile esir asker takaslarının devam ettiğini anlatan Peskov, "Halen tamamlanması gereken bir takas süreci var, ikinci turda varılan anlaşmaların yerine getirilmesi için ek anlaşmalar yapılıyor." dedi.

Peskov, söz konusu takasların ardından üçüncü tur müzakerelere ilişkin detayların istişare edileceğini belirterek, "Sonrasında da karar vermemiz gerekecek, hala Ukrayna'dan teklifleri bekliyoruz. Üçüncü turda daha önce değiş tokuş ettiğimiz memorandum taslaklarını istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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