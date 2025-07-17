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Dünya
AA 17.07.2025 13:08

Biraz hızlı yürümek yaşlılara hareket esnekliği sağlayabilir

Araştırmalar, biraz hızlı tempoda yürümenin yaşlıların bağımsız hareket etmelerine ve günlük işlerini daha kolay yerine getirmelerine katkı sağladığını ortaya koydu.

Biraz hızlı yürümek yaşlılara hareket esnekliği sağlayabilir

Chicago Üniversitesi, günlük işlerini halletmekte zorlanan ve "kırılgan" olarak tanımlanan yaşlıları inceledi.

"Kırılgan" dönemdeki yaşlıları iki gruba ayıran araştırmacılar, bir grubun yürüyebildikleri kadar hızlı, diğer grubun ise rahat bir tempoda yürümelerini istedi.

Bunun sonucunda araştırmacılar, dakikada 14 ve üzeri adım atan yaşlıların çelimsiz ve kırılgan belirtilerinin azaldığını tespit etti.

Dakikada 14 adımın üzerine çıkan yaşlıların daha uzun mesafe katedebildiğini ortaya koyan araştırmacılar, ayrıca bu durumun yaşlıların fiziksel kondisyonuna katkı sağladığını da belirtti.

Araştırmacılar, biraz hızlı tempoda yürümenin yaşlıların bağımsız hareket etmelerine ve günlük işlerini daha kolay yerine getirmelerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda araştırmacılar, yaşlıların yürüyüş yaparken tempolarını ve dakikada kaç adım attıklarını ölçmelerini öneriyor.

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