Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Rusya ve Suriye arasında üçlü olarak adım atılması" önerisine olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Bogdanov, Rusya'nın bu zirvenin toplanması için Suriye ile iletişim halinde olduğunu bildirdi.