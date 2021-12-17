Moskova'daki mahkemenin radarına Twitter ve Tiktok'un ardından Facebook da takıldı.

Mahkeme, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un sahibi Amerikalı Meta şirketine para cezası verdi. Gerekçe olarak da şirketin "talep edilen yasaklı içerikleri silmemesi" gösterildi.

Facebook, Rusya bilişim kanunlarını ihlal etmekten dolayı üç ayrı davada 13 milyon ruble, para cezasına çarptırıldı.

Daha önce de ceza kesilen Facebook'a bu yıl içinde verilen toplam para cezası 83 milyon rubleyi buldu.

Sosyal medyaya savaş açtı

Aynı mahkeme kendilerinden talep edilen yasaklı içeriği silmedikleri için Twitter'a yaklaşık 2 milyon 66 bin TL, Çinli paylaşım platformu Tiktok'a ise yaklaşık 827 bin TL para cezası kesmişti.

Rusya Federal Bilişim Teknolojileri ve Kitle İletişimini Denetleme Kurumu'na göre, Meta, Google, YouTube, Twitter ve TikTok gibi şirketlerin halen talep edilen ve silmesi gereken yaklaşık 5 bin 500 içerik bulunuyor.

Bu içeriklerin silinene kadar bu şirketlere yönelik adli takibin devam ettirileceği belirtildi.sosyal medya şirketlerine ceza yağdırıyor.

Moskova'daki mahkemenin radarına Twitter ve Tiktok'un ardından Facebook da takıldı.

Mahkeme, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un sahibi Amerikalı Meta şirketine para cezası verdi.

Gerekçe olarak da "talep edilen yasaklı içerikleri silmemesi" gösterildi.

EFEKT

Facebook, Rusya bilişim kanunlarını ihlal etmekten dolayı üç ayrı davada 13 milyon ruble,,

yani yaklaşık 2 milyon 740 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Daha önce de ceza kesilen Facebook'a bu yıl içinde verilen toplam para cezası 83 milyon rubleyi,,

yani yaklaşık 17 milyon 149 bin TL'yi buldu.

EFEKT

Aynı mahkeme kendilerinden talep edilen yasaklı içeriği silmedikleri için dün de Twitter'a yaklaşık 2 milyon 66 bin TL,,

Çinli paylaşım platformu Tiktok'a ise yaklaşık 827 bin TL para cezası kesmişti.

EFEKT

Rusya federal bilişim teknolojileri ve kitle iletişimini denetleme kurumu, Meta, Google, YouTube, Twitter ve TikTok gibi şirketlerin halen talep edilen ve silmesi gereken yaklaşık 5 bin 500 içerik olduğunu bildirdi.

Bu içeriklerin silinene kadar bu şirketlere yönelik adli takibin devam ettirileceği belirtildi.Rusya sosyal medya şirketlerine ceza yağdırıyor.

Moskova'daki mahkemenin radarına Twitter ve Tiktok'un ardından Facebook da takıldı.

Mahkeme, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un sahibi Amerikalı Meta şirketine para cezası verdi.

Gerekçe olarak da "talep edilen yasaklı içerikleri silmemesi" gösterildi.

EFEKT

Facebook, Rusya bilişim kanunlarını ihlal etmekten dolayı üç ayrı davada 13 milyon ruble,,

yani yaklaşık 2 milyon 740 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Daha önce de ceza kesilen Facebook'a bu yıl içinde verilen toplam para cezası 83 milyon rubleyi,,

yani yaklaşık 17 milyon 149 bin TL'yi buldu.

EFEKT

Aynı mahkeme kendilerinden talep edilen yasaklı içeriği silmedikleri için dün de Twitter'a yaklaşık 2 milyon 66 bin TL,,

Çinli paylaşım platformu Tiktok'a ise yaklaşık 827 bin TL para cezası kesmişti.

EFEKT

Rusya federal bilişim teknolojileri ve kitle iletişimini denetleme kurumu, Meta, Google, YouTube, Twitter ve TikTok gibi şirketlerin halen talep edilen ve silmesi gereken yaklaşık 5 bin 500 içerik olduğunu bildirdi.

Bu içeriklerin silinene kadar bu şirketlere yönelik adli takibin devam ettirileceği belirtildi.Rusya sosyal medya şirketlerine ceza yağdırıyor.

Moskova'daki mahkemenin radarına Twitter ve Tiktok'un ardından Facebook da takıldı.

Mahkeme, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un sahibi Amerikalı Meta şirketine para cezası verdi.

Gerekçe olarak da "talep edilen yasaklı içerikleri silmemesi" gösterildi.

EFEKT

Facebook, Rusya bilişim kanunlarını ihlal etmekten dolayı üç ayrı davada 13 milyon ruble,,

yani yaklaşık 2 milyon 740 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Daha önce de ceza kesilen Facebook'a bu yıl içinde verilen toplam para cezası 83 milyon rubleyi,,

yani yaklaşık 17 milyon 149 bin TL'yi buldu.

EFEKT

Aynı mahkeme kendilerinden talep edilen yasaklı içeriği silmedikleri için dün de Twitter'a yaklaşık 2 milyon 66 bin TL,,

Çinli paylaşım platformu Tiktok'a ise yaklaşık 827 bin TL para cezası kesmişti.

EFEKT

Rusya federal bilişim teknolojileri ve kitle iletişimini denetleme kurumu, Meta, Google, YouTube, Twitter ve TikTok gibi şirketlerin halen talep edilen ve silmesi gereken yaklaşık 5 bin 500 içerik olduğunu bildirdi.

Bu içeriklerin silinene kadar bu şirketlere yönelik adli takibin devam ettirileceği belirtildi.