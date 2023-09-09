Rusya: Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait yerlere 6 grup saldırısı yaptık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2-9 Eylül tarihlerinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hedeflere 6 grup saldırısı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın elektronik istihbaratı, insansız deniz aracı üretiminin yapıldığı yerlere, liman altyapısı, Batı menşeili silah ve mühimmat depoları, yakıt depoları, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj grupları ve sözde 'Rus Gönüllü Kolordusu' teröristlerinin eğitim üslerine grup saldırısı gerçekleştirildi." bilgilerine yer verildi.

Saldırılar sonucunda Ukrayna'nın stratejik elektronik istihbarat sistemlerinin yanı sıra Herson ve Zaporijya istikametlerinde faaliyet gösteren Ukrayna ordusu lojistiğinin de işleyişinin aksadığı belirtilen açıklamada, hafta boyunca Zaporijya yönünde Ukrayna askeri birliklerinin Rabotino ve Verbovoye yerleşim birimlerinde Rus birliklerinin savunmasını kırmaya yönelik başarısız girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.