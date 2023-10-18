Rusya: Sivillere yönelik her türlü şiddet kabul edilemez

Bakanlıktan, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kurbanların ailelerine, Filistin halkına ve hükümetine en içten başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, Moskova’nın yaşananlar karşısında derin şok yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bir kez daha, çatışmanın taraflarını savaş faaliyetlerini derhal azaltmaları ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymaları yönünde çağrı yapıyoruz. Rusya'nın, sivillere yönelik her türlü şiddetin, tıbbi tesislere ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemezliği konusundaki ilkeli tutumunu bir kez daha teyit ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Acil ateşkes ve insani koridorların açılması adına uluslararası çabaların pekiştirilmesi ihtiyacına işaret edilen açıklamada, bunun Gazze halkına gıda, ilaç ve yakıt dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli yardımın sağlanmasını, herkesin tahliyesini organize etmeyi ve yaklaşmakta olan insani felaketi durdurmayı mümkün kılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu konuyu siyasallaştırmaya yönelik girişimlerin yersiz ve ahlaka aykırı olduğuna dikkati çekilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) ilgili girişimleri değerlendirirken her şeyden önce çatışma bölgesinde acı çeken insanların çıkarlarına göre hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Rus vatandaşlarına İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesi hatırlatıldı.