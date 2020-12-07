Türk SİHA'ları Libya'da, Suriye'de, son olarak da Dağlık Karabağ'da destan yazdı.

SİHA'ların bu denli etkili kullanımı pek çok ülkenin dikkatini çekti. Bu ülkelerden biri de Rusya'ydı.

Rusya'nın devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Sergey Çemezov, SİHA üretimine yönelik çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.

Çemezov, "Rusya Savunma Bakanlığı, bu projeleri en kısa süre içerisinde tamamlamamızı talep ediyor." dedi.

Rosteh yöneticisi, Rusya'nın ürettiği Ohotnik SİHA'sının geliştirilme sürecini tamamladıklarını ve test aşamasına geçtiklerini söyledi.

Rus ordusunda halihazırda seri üretim SİHA'lar kullanılmıyor.