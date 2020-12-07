Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya Savunma Bakanlığından Rosteh'e: SİHA projelerini hızlandırın
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e, "Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) projelerini hızlandırın" çağrısı yaptı.
Türk SİHA'ları Libya'da, Suriye'de, son olarak da Dağlık Karabağ'da destan yazdı.
SİHA'ların bu denli etkili kullanımı pek çok ülkenin dikkatini çekti. Bu ülkelerden biri de Rusya'ydı.
Rusya'nın devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Sergey Çemezov, SİHA üretimine yönelik çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.
Çemezov, "Rusya Savunma Bakanlığı, bu projeleri en kısa süre içerisinde tamamlamamızı talep ediyor." dedi.
Rosteh yöneticisi, Rusya'nın ürettiği Ohotnik SİHA'sının geliştirilme sürecini tamamladıklarını ve test aşamasına geçtiklerini söyledi.
Rus ordusunda halihazırda seri üretim SİHA'lar kullanılmıyor.
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