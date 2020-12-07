Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisinin hava ve yüzey sıcaklıklarını analiz ettiği rapor, Kasım 2020'nin, 1981-2010 arasındaki ortalamadan 0,8 derece daha sıcak geçtiğini ortaya koydu.

Kasım 2020 sıcaklığı, 2019'da ölçülenin 0,1 derece üzerinde kaydedildi. Avrupa'da eylül-kasım sıcaklıkları, standart referans döneminin 1,9 derece üzerinde seyretti.

Kasım 2020 sıcaklığı, bundan önce en sıcak dönemin yaşandığı 2006'daki ortalama sıcaklığın 0,4 derece üstüne çıktı.

"Kuzey Kutup Bölgesinin kapsamlı izlenmesinin önemini ortaya koyuyor"

Kopernik İklim Değişikliği Servisi yöneticilerinden Carlo Buontempo, "rekor sıcaklıkların, küresel iklim değişikliğinin uzun süreli ısınma eğilimiyle tutarlı" olduğunu söyledi.

"İklim risklerini yatıştırmayı önceleyen tüm karar vericiler, bu kayıtları tehlike çanları olarak görmeli ve 2015 Paris Anlaşması'nın uluslararası taahhütlerine nasıl en iyi şekilde uyulacağını her zamankinden daha ciddi biçimde düşünmelidir."

Kuzey Kutup Bölgesinde ve Sibirya'nın kuzeyinde sıcaklıkların, deniz buzu en düşük boyutuna yaklaşırken, kalıcı biçimde yüksek seyrettiğini de söyleyen Buontempo, şunları anlattı:

"Bu eğilim endişe verici ve dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığından Kuzey Kutup Bölgesinin kapsamlı izlenmesinin önemini ortaya koyuyor."

Dünya Meteoroloji Örgütü geçen hafta yayınladığı yıllık iklim raporunda 2020'nin, 2016 ve 2019'dan sonra rekor derecede sıcak geçen üçüncü yıl olma yolunda ilerlediği açıklanmıştı.