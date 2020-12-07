Söz konusu rakamı Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya Direktörü Dermot O'Gorman paylaştı.

O'Gorman, Yeni Güney Galler (NSW) ve Queensland eyaletlerinde yangınlardan önce de koala sayısının düşüşte olduğunu kaydetti.

WWF raporuna göre, Avustralya'nın güneyindeki Kanguru Adası'nda yaklaşık 41 bin, Victoria'da 11 binden fazla, NSW'de yaklaşık 8 bin ve Queensland'de de 900 kadar koala, yangınlardan olumsuz etkilendi.

Yangından etkilenen bölgelerde 143 milyon memeli, yaklaşık 2,5 milyar sürüngen, 181 milyon kuş ve 51 milyon kurbağa yaşıyor.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, ülke çapındaki koalaların korunması için 18 milyon dolarlık kaynak ayrıldığını açıklamıştı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan, yaklaşık 6 ay süren ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, ormanların yüzde 21’i yok olmuş, çok sayıda canlı türü de zarar görmüştü.