Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da, ayı saldırısında 4 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısına uğrayan 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Saldırı, Angvahi köyü yakınındaki ormanlık alanda gerçekleşti.
Ayıdan kaçarak ağaca tırmanan diğer bir köylü ise kurtarıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Hindistan
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