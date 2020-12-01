Gazete, Türkiye'nin, Libya'daki iç savaşın seyrini değiştirdiğini, Suriye rejiminin saldırıları durdurmasına neden olduğunu vurguladı.

İdlib'e insani yardımların önünün açılmasında ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği başarıda da SİHA'ların önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri paylaşıldı

Yazıda, SİHA'ların muharebelerdeki başarısı sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD’nin yaptırım tehdidine kulak asmadığı ve “hiç kimseye ihtiyacımız olmayan bir ülke olmayı amaçlıyoruz” dediği kaydedildi.

James Jeffrey: Türk lider çok kararlı

Yazıda ayrıca, ABD'nin DEAŞ ile Mücadele ve Suriye eski Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'in şu sözüne yer verildi:

"Türkiye'nin dış akınları Rusya'nın Suriye ve Libya'daki heveslerini engelledi. Erdoğan Orta Doğu’daki herkesi korkutuyor. Türk lider öngörülemez ve çok kararlı."