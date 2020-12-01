Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliyev'den Fransa'ya: Çok istiyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun." dedi.
Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyle:
-Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.
-Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler.
-Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan Karabağ Sorunu
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