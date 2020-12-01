Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu Laçın'a bayrak dikti
Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın iline 28 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.
Şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.
Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den dün de Laçın'dan çekilmişti.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
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