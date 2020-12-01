Yeni vakaların 4'ü İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görülürken, Fucien eyaleti, Şanghay ve Sıçuan'da 2'şer, Pekin ve Şaanşi'de ise 1'er vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 542'ye yükseldi.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 631 kişi iyileşti. Dünya genelinde ise vaka sayısı 64 milyona yaklaştı.