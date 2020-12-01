Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 12 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 12 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.
Yeni vakaların 4'ü İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görülürken, Fucien eyaleti, Şanghay ve Sıçuan'da 2'şer, Pekin ve Şaanşi'de ise 1'er vaka görüldü.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 542'ye yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 631 kişi iyileşti. Dünya genelinde ise vaka sayısı 64 milyona yaklaştı.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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