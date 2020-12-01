Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 482 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 621'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 31 bin 563 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 463 bin 254'e çıktı.
Şimdiye kadar 8 milyon 889 bin 585 kişi ise iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
Sıradaki Haber
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin ülke basınının hedefinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz