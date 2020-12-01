Ülkede son 24 saatte 31 bin 563 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 463 bin 254'e çıktı.

Şimdiye kadar 8 milyon 889 bin 585 kişi ise iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.