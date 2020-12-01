Fransa'nın basın organlarından Mediapart'ın patronu Edwy Plenel, katıldığı BFMTV yayınında, İçişleri Bakanı'nın "polis şiddetine ilişkin ekrana yansıyan görüntülerden habersiz olduğu" açıklamasının doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Plenel, medyadaki polis şiddeti görüntülerinden basına yansımadan önce Darmanin’in haberdar olduğunu buna rağmen kimseyi görevden almadığını iddia etti.

Darmanin'in Fransa'da yaşanan şiddet ve kaosun sorumlusu olarak istifa etmesi gerektiğine dikkati çeken Plenel, "İçişleri Bakanı Darmanin, hükümetteki ve ülkedeki düzensizliğin ana faktörüdür." dedi.

Plenel, Darmanin'in hükümetteki zayıflığın sembolü olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Darmanin'i aşırı sağla mücadele için göreve getirdi ancak Darmanin, hükümette aşırı sağın vücut bulmuş hali oldu." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı'na yönelik eleştiriler

Sosyal medyada ve Fransız basınında, İçişleri Bakanı'na yönelik kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddeti görmezden geldiği, bu durumun polis ve jandarmayı şiddete teşvik edici olduğu eleştirileri yapıldı.

Darmanin'in Mayıs 2019'da Paris'te gerçekleştiği belirtilen ve 2 gün önce medyaya yansıyan "6 koyu tenli gencin hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 3 sivil polis aracı tarafından durdurulup ateş edildiği olayı" bilmesine rağmen kayıtsız kaldığı öne sürüldü.

Polislerin sistematik ırkçılığı

Siyaset Bilimci Clement Viktorovitch, Darmanin'in tutarsız tavır sergilediğini belirterek, hükümetin bir temsilcisi olarak ülkedeki düzensizlik ve şiddetin sorumlusu olduğunu ifade etti.

Viktorovitch, polislerce sistematik bir ırkçılık suçunun işlendiğinin medyaya yansıyan görüntülerle sabit olduğunu kaydetti.

Fransız oyuncu Adele Haenel de katıldığı televizyon programında, Darmanin'in bakan olmasının sorunlu bir durum olduğunu dile getirerek, "polisten sorumlu bir kişi olarak İçişleri Bakanı'nı bulunduğu konumu istismar etmek" ile suçladı.

Ulusal Meclis Yasa Komisyonunda soruları yanıtladı

Darmanin, Ulusal Meclis Yasa Komisyonu önünde, sığınmacı kampının tahliyesinde orantısız güç kullanımı, Afrika kökenli müzik yapımcısı Michel Zecler'in polislerce darbedilmesi ve gösterilerde polisin sert müdahalesine ilişkin soruları yanıtladı.

Güvenlik güçlerinin arkasında olduğunu ancak söz konusu şiddetin uygulandığını kabul ettiğini belirten Darmanin, görevine ihanet edenlerin meslekten atılması gerektiğini söyledi.

Darmanin, hükümetin gelen tepkiler üzerine yeniden düzenleneceğini açıkladığı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin arkasında durduğunu vurguladı.

Polis şiddeti ve tasarıya yönelik protesto gösterileri

Fransa'da "özel hayatın gizliliğini ve basın özgürlüğünü ihlal edeceği" tepkilerine yol açan genel güvenlik yasa tasarısı tartışılırken, son zamanlarda güvenlik güçlerinin sığınmacı, gazeteci ve göstericilere yönelik uyguladığı şiddet de gündemden düşmüyor.

Ülkede, polis şiddeti ve tasarıya yönelik geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı.