Patlama, El Salvador’un başkenti San Salvador’un doğusundaki Soyapango bölgesindeki gaz depolama tesisinde meydana geldi. Soyapango İtfaiye Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, gaz sıkışması nedeniyle üç kez patlama yaşanan tesis kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, can kaybı ya da yaralananın olmadığı patlamada 10 aracın ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Gaz depolama tesisinin yanında bulunan AVM'deki bir çok kişinin, patlama anında yaşadığı panik, amatör kameralar tarafından kaydedildi.