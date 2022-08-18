Rusya'nın radyoaktif, kimyasal ve biyolojik savunma kuvvetlerinin başındaki isim, Igor Kirillov, Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili açıklama yaptı.

Santralin destek ünitelerinin saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü belirten Kirillov, tesiste bir kaza olması halinde radyoaktif maddenin Almanya, Polonya ve Slovakya'yı etkileyeceğini söyledi.

Ukrayna'nın saldırılarının sürmesi halinde tesisin kapatılabileceği duyuruldu.

Kiev suçlamayı reddediyor

Ukrayna ise Rusya'nın söz konusu nükleer santrale saldırı iddialarını kabul etmiyor.

Taraflar, tesise yönelik saldırılarla ilgili birbirlerini suçluyor.

Zaporijya Nükleer Santrali mart ayında Rus güçlerinin eline geçmişti.