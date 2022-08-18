Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 11:56Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Saldırılar sürerse Zaporijya Nükleer Santrali'ni kapatabiliriz
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya Nükleer Santrali'nin saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü ve Ukrayna'nın bombardımanı sürdürmesi halinde bu tesisi kapatabileceklerini açıkladı. Ukrayna ise tesise saldırı düzenlediğine dair iddiaları reddediyor.
Rusya'nın radyoaktif, kimyasal ve biyolojik savunma kuvvetlerinin başındaki isim, Igor Kirillov, Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili açıklama yaptı.
Santralin destek ünitelerinin saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü belirten Kirillov, tesiste bir kaza olması halinde radyoaktif maddenin Almanya, Polonya ve Slovakya'yı etkileyeceğini söyledi.
Ukrayna'nın saldırılarının sürmesi halinde tesisin kapatılabileceği duyuruldu.
Kiev suçlamayı reddediyor
Ukrayna ise Rusya'nın söz konusu nükleer santrale saldırı iddialarını kabul etmiyor.
Taraflar, tesise yönelik saldırılarla ilgili birbirlerini suçluyor.
Zaporijya Nükleer Santrali mart ayında Rus güçlerinin eline geçmişti.
Etiketler: Rusya Ukrayna Nükleer Santral
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