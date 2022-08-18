Emniyet yetkilisi Tofilau Faamanuia Vaaelua, Auckland'da yaptığı basın açıklamasında, bir ailenin, terk edilmiş depolardaki eşyaların satıldığı çevrim içi açık artırmaya katıldığını söyledi.

Müzayededen satın alınan kişisel eşyalarla ev eşyalarının, ailenin eline geçen hafta ulaştığını kaydeden Vaaelua, eşyalar arasında benzer boyutlarda 2 bavul bulunduğunu, bavulların içinden 2 çocuk cesedinin çıktığını belirtti.

5 ila 10 yaşlarındaki iki çocuğun, birkaç yıl önce öldüğü ve bavulların en az 3 veya 4 yıldır depoda olduğu düşünülüyor.

Kimlik tespit çalışmaları süren çocukların nerede, ne zaman ve nasıl öldükleri araştırılıyor.

Olayla ilgili cinayet soruşturması yürütülürken, konu, INTERPOL'e de (Uluslararası Polis Teşkilatı) iletildi.