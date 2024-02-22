Rusya: Pobeda yerleşim birimi Rus ordusunca ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney Kuvvetleri Grubuna bağlı birlikler, Donetsk yönünde Pobeda yerleşim birimini kurtardı, ön saftaki pozisyonlarını iyileştirdi." denildi.

Ayrıca, ABD üretimli Patriot Hava Savunma Sistemi'nin vurulduğu belirtilen açıklamaya göre, Ukrayna ordusuna ait 95 insansız hava aracı (İHA) yok edildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 572 uçak, 266 helikopter, 13 bin 137 İHA, 473 hava savunma füze sistemi, 15 bin 171 tank ve zırhlı araç, 1223 çok namlulu roketatar, 8 bin 138 obüs ve havan topu ile 18 bin 950 özel askeri araç imha edildi." denildi.