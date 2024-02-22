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Dünya
AA 22.02.2024 16:08

Fransa, tarım ilaçlarına yönelik kısıtlamaları esnetiyor

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, hükümetin ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikasının protesto edildiği çiftçi eylemlerinin ardından, tarım ilaçlarının satışına yönelik kısıtlamaların esnetileceğini açıkladı.

Fransa, tarım ilaçlarına yönelik kısıtlamaları esnetiyor
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Başbakan Attal, tarım konusunun, savunma ve güvenlik gibi "ulusun temel çıkarları" arasında yer almasını istediğini belirtti.

Attal, devam eden çiftçi protestolarının ardından çiftçilerin taleplerini karşılamak için yeni önlemler aldıklarını ve bu önlemler arasında tarım ilacı (pestisit) satışına getirilen kısıtlamaların esnetilmesi ve Fransız tarım üreticilerinin daha fazla göçmen işçi çalıştırmasının yolunun açılmasının yer aldığını kaydetti.

"Çiftçilerimize yasak olan, ülkemizden içeri girmemeli." diyen Attal, 23 Şubat'tan itibaren polen taşıyan böceklerin sinir sistemlerini bozduğu tespit edilen tarım ilacı thiacloprid içerdiği belirlenen gıda ürünlerinin ithalatının da yasaklandığını duyurdu.

Attal, Fransız çiftçilerin talebi doğrultusunda AB'nin pestisit kullanımına yönelik kurallarını "tam olarak uygulamayacaklarını" belirterek hükümetin yeni tarım politikasını Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda tanıtacaklarını söyledi.

Hükümet bu kararıyla Fransız çiftçilerin yabancı çiftçiler karşısında haksız rekabete uğramasını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Hükümetin ve AB'nin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, günlerce traktörleriyle Paris ve çevresindeki yolları trafiğe kapatmıştı.

Çiftçi eylemleri nedeniyle hükümet tarım sektöründe iyileştirilmeler yapmak için bazı tedbirleri yürürlüğe koymuştu.

Bu tedbirleri yeterli bulmayan çiftçiler, 24 Şubat'ta düzenlenecek Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirmişti.

Fransa, şubat ayının başında AB Komisyonuna üretiminde thiacloprid kullanılan ürünlerin ithalatının tüm AB ülkelerinde yasaklanması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

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