Almanya'da lisede arkadaşlarına bıçakla saldıran öğrenci yakalandı

Polisin, Wilhelm-Dörpfeld Lisesi'nde yerel saatle sabah 10 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamaya göre, saldırıda yaralanan öğrenciler oldu ve saldırıdan sorumlu olduğu düşünülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlerde, olayda en az 4 kişinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtilerek, sınıf arkadaşlarını yaralayan şüphelinin özel harekat polisinin operasyonuyla ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğu ve polis gözetiminde hastanede tedavi edildiği duyuruldu.

Özel harekat polisleri okulun çevresinde güvenlik önlemi aldı.