Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2024 18:46

Rusya, Orta Asya’nın ilk nükleer enerji santralini Özbekistan’da inşa edecek

Rusya ile Özbekistan arasında, Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Rusya, Orta Asya’nın ilk nükleer enerji santralini Özbekistan’da inşa edecek
[Fotograf: Reuters]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Özbekistan’ı “stratejik ortak ve müttefik” olarak tanımlayarak, “Ekonomik bağlarımızdaki büyüme çok etkileyici. Ticaret hacmimiz geçen yıl yaklaşık yüzde 30 arttı.” dedi.

Rusya’nın Özbekistan’a doğrudan yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını aktaran Putin, Rus sermayesine sahip 3 bin şirketin de Özbekistan’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Mirziyoyev ise Putin’in “tarihi” bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, “Ziyaret, ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinde yeni bir çağın başlangıcını müjdelemektedir.” dedi.

Rus petrol, petrol ürünü ve doğal gazının Özbekistan’a sevkiyatını artırmaya yönelik anlaşmalar imzalandığını dile getiren Mirziyoyev, Özbekistan doğal gaz iletim altyapısının da geliştirileceğini kaydetti.

Orta Asya’nın ilk nükleer santrali

Kremlin’den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada da taraflar arasındaki görüşmelerin ardından değeri 20 milyar dolara yaklaşan çeşitli anlaşmaların imzalandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, imzalanan anlaşmalar arasında, Rusya’nın Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santrali inşa etmesi de bulunuyor. Gerçekleşmesi halinde Orta Asya’nın ilk nükleer santrali olacak proje için başka detay paylaşılmadı.

İki ülke, savunma, terörle mücadele ve teknoloji paylaşımı konularında da anlaşmalar imzaladı.

ETİKETLER
Rusya Özbekistan
Sıradaki Haber
Refah'taki 2 hastane çalışanı, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı
19:02
İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak indirildi
18:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti
18:46
İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı
18:43
Refah'taki 2 hastane çalışanı, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü
18:16
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı
Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor
Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor
FOTO FOKUS
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ