İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı.

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyaloğun devam ettiği vurgulandı.

Mısır ordusu: Bir güvenlik personeli hayatını kaybetti

Mısır Askeri Sözcüsü Garib Abdulhafız, çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Abdulhafız, Refah sınır hattında bölgenin güvenliğinden sorumlu bir güvenlik personelinin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olaya ilişkin açıklamada, Abdulhafız, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili makamlar üzerinden soruşturmayı yürüttüğünü vurguladı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.