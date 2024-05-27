Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2024 17:52

Almanya, İsrail’in Refah'taki katliamını "hata" olarak nitelendirdi

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasını "hata" olarak gördüklerini söyledi.

Almanya, İsrail’in Refah'taki katliamını "hata" olarak nitelendirdi

Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İsrail’in dün Gazze’de mülteci kampını bombalamasıyla uluslararası hukuku ihlal edip etmediğine ilişkin soruyu cevapladı.

Hebestreit, böyle bir sonucu çıkarmak için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İsrail savcılığının saldırıya endişesini dile getirdiğini ve konunun incelendiğini kaydetti.

"Her halükarda bir hata yapıldı, bunu şimdiden söyleyebiliriz." ifadesini kullanan Hebestreit, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Başbakan Olaf Scholz’un prensip olarak İsrail’in Hamas’a karşı savunmasında uluslararası hukuka uyması gerektiğini defalarca dile getirdiğini söyledi.

Böyle bir suç işlendiğine dair kanıt olduğunda Alman hükümetinin bunu kesinlikle kınayacağını ifade eden Hebestreit, "Uluslararası hukuka göre savaş suçu olup olmadığı, olayı tam olarak bilen hukukçulara bırakılması gereken bir konudur." dedi.

Hebestreit, "Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu ifade ettiniz. UAD İsrail’in Refah’a saldırılarını durdurmasına hükmetti. Bu kararı destekliyor musunuz ve İsrail’e bu yönde siz de çağrı yapıyor musunuz?" sorusuna da Almanya Başbakanı Scholz’un Kudüs’te İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu’nun da hazır bulunduğu bir toplantıda Refah'a yönelik büyük bir saldırı başlatılmasına karşı uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Bunun hala geçerli olduğunu aktaran Alman Hükümet Sözcüsü, "Bu talebimizi birçok kez tekrarladık. Buna bağlı kalacağız." diye konuştu.

Hebestreit, ayrıca İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı olduğunu da savundu.

ETİKETLER
Almanya İsrail
Sıradaki Haber
Türk Kızılay Gazze'de yeniden sıcak yemek dağıtıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı
19:02
İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak indirildi
18:49
Rusya, Orta Asya’nın ilk nükleer enerji santralini Özbekistan’da inşa edecek
18:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti
18:46
İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı
18:43
Refah'taki 2 hastane çalışanı, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü
Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor
Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor
FOTO FOKUS
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ