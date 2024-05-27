Refah'taki 2 hastane çalışanı, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Kuveyt Hastanesi personelinden Reşid Muhammed Said Berhum ile Musab Sami Dahlallah el-Arca'nın görevleri başındayken İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail, dün akşam, Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının da 249'a yükseldiği bildirilmişti.