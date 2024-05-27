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Dünya
AA 27.05.2024 18:14

Refah'taki 2 hastane çalışanı, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi personelinden 2'sinin İsrail keşif uçaklarının saldırısında öldüğü duyuruldu.

Refah'taki 2 hastane çalışanı, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuveyt Hastanesi personelinden Reşid Muhammed Said Berhum ile Musab Sami Dahlallah el-Arca'nın görevleri başındayken İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail, dün akşam, Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının da 249'a yükseldiği bildirilmişti.

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