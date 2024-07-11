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Dünya
AA 11.07.2024 16:36

Rusya Navalny'nin eşini terörist listesine aldı

Rusya, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya’yı terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

Rusya Navalny'nin eşini terörist listesine aldı
[Fotograf: Reuters]

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Rus muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya eklendi.

Rusya'daki bir mahkeme, aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Navalnaya hakkında 9 Temmuz’da gıyabi tutuklama emri çıkarmıştı.

Navalny’nin cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalny’nin 16 Şubat'ta cezaevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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