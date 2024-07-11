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Dünya
AA 11.07.2024 16:21

Azerbaycan BRICS'e katılmak istiyor

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, ülkesinin BRICS'e katılmak istediğini açıkladı.

Azerbaycan BRICS'e katılmak istiyor
[Fotograf: AFP]

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamada, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen BRICS Parlamento Forumu'na katılarak konuşma yaptığı bildirildi.

Gafarova, uluslararası sistemin etkinliğinin sağlanması için ilişkilerin karşılıklı yarar ile saygı temelinde kurulması gerektiğini ve gerçek çok taraflılığın güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın hem ikili ilişkilerinde hem de çok taraflı formatlarda diyaloğu, işbirliğini ve dayanışmayı teşvik ettiğini belirten Gafarova, "Bu ilkeler aynı zamanda BRICS'in öncelikleridir. Azerbaycan, BRICS'e katılma arzusunu dile getiriyor." dedi.

30'dan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edilmişti.

Bildiride, Azerbaycan'ın BRICS'e katılma isteği belirtilmiş, Çin'in de bu isteği olumlu karşıladığı kaydedilmişti.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 30'dan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı.

Putin: BRICS çok kutuplu dünya düzeninin temel unsurlarından

Dünyada daha dengeli bir düzenin oluşturulması gerektiğini ancak bunun kolay olmadığını dile getiren usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Her şeyden önce, BRICS üyelerinin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin çabaları, 'altın milyar' olarak adlandırılan devletlerdeki yönetici elitlerin şiddetli direnişiyle karşılaşıyor." diye konuştu.

Söz konusu ülkelerin kendi vatandaşlarının çıkarını dahi dikkate almadığını savunan Putin, "Kimsenin kabul etmediği sözde kurallarıyla bir tür düzen oturtmaya çalışıyorlar. Bu, klasik sömürgeciliğin en bilinen gelenekleri arasında yer alır. Bu, meşru uluslararası hukuku değiştirmeye yönelik, gerçekler üzerinde bir tekel yaratma girişimidir ve böyle bir tekel, yıkıcıdır." ifadelerini kullandı.

Putin, kendi siyasetini yürütmeye çalışan ülkelere yönelik baskı yapıldığını vurgulayarak, "Uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olarak tek taraflı yaptırımlar, ticaret kurallarının seçici bir şekilde uygulanması ve şantaj kullanılıyor." dedi.

BRICS'in öneminin giderek arttığını belirten Putin, "BRICS'in henüz kurumsallaşmış bir parlamenter yapısı yok ama gelecekte bu fikrin mutlaka hayata geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Putin, "BRICS, küresel güney ve doğudaki devletlerin, sayısı büyüyen dünya çapındaki destekçilerimizin çıkarlarını ve isteklerini giderek daha fazla yansıtan, ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin temel unsurlarından birisidir." diye konuştu.

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