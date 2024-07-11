Çok Bulutlu 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2024 14:16

İtalya'da Etna Yanardağı yine lav püskürttü

İtalya’nın güneyindeki Etna Yanardağı, son haftalardaki volkanik hareketliliğinin ardından geceden sabah erken saatlere kadar bir kez daha kül ve lav püskürttü.

İtalya'da Etna Yanardağı yine lav püskürttü
[Fotograf: AA]

İtalya’da son günlerde volkanik patlamaların yaşandığı Voragine isimli krater, gece saatlerinde bir kez daha kül ve lav püskürtmeye başladı. Kraterdeki volkanik patlamalar, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Etna’daki volkanik patlamalar sebebiyle Katanya Fontanarossa Havalimanı'na inmesi gereken bazı uçakların, yakındaki Palermo'ya yönlendirildiği, bazı uçuşlarda ise rötarların olduğu belirtildi.

İtalya'da Etna Yanardağı yine lav püskürttü

Etna'nın hareketliliğine rağmen havalimanının hava trafiğine kapatılmadığı ifade edildi.

Etna'nın deniz seviyesinden yüksekliği değişti

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsüne (INGV) bağlı Etna Gözlemevi’nin son paylaştığı bilgiye göre, 2021’den bu yana herhangi bir patlamanın olmadığı Etna’nın, Voragine kraterinde haziranın son haftasından beri devam eden volkanik faaliyetler neticesinde deniz seviyesinden yüksekliği arttı.

Etna’da son günlerde sıkça kül ve lav püskürten Voragine kraterinin yüksekliğinin biriken lavlar nedeniyle 3 bin 369 metreye ulaştığı ve yanardağın en aktif kraterlerinden olan 3 bin 347 metre yüksekliğindeki güneydoğu kraterini geçtiği belirtildi. Voragine kraterinde özellikle 5-7 Temmuz’daki yoğun volkanik faaliyetlerin ardından yapılan ölçümlerde seviyesinin yükseldiği tespit edildi.

Son haftalarda kül, lav püskürtme, lav akışı ve sarsıntılar gibi volkanik faaliyetlerin sıkça gözlendiği Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

ETİKETLER
İtalya Yanardağ Volkan
Sıradaki Haber
Belçika'da Filistin'in tanınması için önerge verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
14:50
Şanlıurfa'daki kaçak trafo dron ile tespit edildi
14:35
8 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
14:34
Gazze'de hizmet dışı kalan 2 hastane yeniden faaliyete geçti
14:33
Ankara için sağanak uyarısı
14:26
Lavanta tarlaları Tekirdağ'ın turizmine önemli katkı sunuyor
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
FOTO FOKUS
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ