Çok Bulutlu 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2024 13:27

Joe Biden'ın seçimlerden çekilmesi için çağrılar artıyor

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti üyelerinin Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesine yönelik çağrıları ve endişeleri artıyor.

Joe Biden'ın seçimlerden çekilmesi için çağrılar artıyor
[Fotograf: Reuters]

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD'deki Demokrat liderler, Başkan Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı yenebileceğine dair sağlam kanıtlar sağlamasını bekliyor.

Biden'ın, Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından ABD'deki Demokratlar arasında endişeler artarken, Biden'a yarıştan çekilme çağrıları da gelmeye devam ediyor.

Biden NATO zirvesinde 'sağlık' sınavından geçiyor
Biden NATO zirvesinde 'sağlık' sınavından geçiyor

Yapılan anketlerde, kötü sonuçlar alınması üzerine Demokrat liderler, kazanacağına dair ikna edici kanıtlar sunması için Biden'a ve kampanyasına çağrıda bulundu.

Demokratlar, Biden'ın yarıştan çekilmesine yönelik çağrılarının artabileceğine işaret ederken, Kongre üyeleri ve bağışçılar da hafta sonuna kadar Biden'ın adaylığını bırakması için açık çağrıda bulunabilecekleri sinyali verdi.

NATO Zirvesi'nde Biden'ı utandırmak istemediklerini aktaran Demokratlar, Biden'a yarıştan çekilmeye kendi karar vermesi için zaman tanıdıklarını savundu.

Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Welch oldu

Demokrat Senatör Peter Welch, WP için kaleme aldığı yazıda, Biden'ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki performansının görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Welch, "Ülkenin iyiliği için Biden'ı başkanlık yarışından çekilmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Vermont eyaletinin Biden'ı sevdiğine ve burada aldığı oy yüzdesinin diğer eyaletlerden daha yüksek olduğuna dikkati çeken Welch, ancak seçmenlerin bu sefer Biden'ın kazanamayacağı konusunda endişeli olduğunu aktardı.

Welch, bir zamanlar "Demokratların kalesi" olarak nitelendirilen eyaletlerin, şimdi Cumhuriyetçi eğilimler gösterdiğini ve bu değişimlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

New York Vali Yardımcısı ve eski Temsilciler Meclisi Üyesi Antonio Delgado da "yeni bir liderin zamanının geldiğini" söyledi.

Biden'a gelen tepkiler

Kongre'nin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, MSNBC'ye verdiği mülakatta Biden'a destek verip vermediği konusundaki sorulara direkt cevap vermemesi dikkati çekmişti.

Pelosi, Biden'ın yarıştan çekilmesi tartışmaları için "Aday olup olmayacağına karar vermek kendisine kalmış. Hepimiz onu bu kararı vermeye teşvik ediyoruz çünkü zaman daralıyor." ifadesini kullanmıştı.

CNN'e konuşan Colorado Senatörü Michael Bennet ise Biden hakkındaki endişelerini kamuoyuna açıkça duyuran ilk Demokrat Senatör olurken, mevcut Başkan'ın kasımda yapılacak seçimlerde Trump'ı yenebileceğine inanmadığını söylemişti.

Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, CNN’e, Biden'ın kasımda yapılacak seçimleri kazanma konusunda "derin endişeleri" olduğunu belirterek, "Çünkü Donald Trump'ın kazanması ülke için varoluşsal bir tehdit olacaktır." diye konuşmuştu.

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri Joe Biden
Sıradaki Haber
Avrupa Parlamentosunda Alman AfD öncülüğünde aşırı sağcı yeni bir grup kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Orban NATO'da 'barış yerine savaş arayışının gündeme taşındığını' savundu
14:56
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
14:50
Şanlıurfa'daki kaçak trafo dron ile tespit edildi
14:35
8 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
14:34
Gazze'de hizmet dışı kalan 2 hastane yeniden faaliyete geçti
14:33
Ankara için sağanak uyarısı
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
FOTO FOKUS
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ