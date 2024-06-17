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Dünya
AA 17.06.2024 14:22

Rusya: NATO'nun nükleer silahla ilgili söylemi durumu gerginleştiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in nükleer silahla ilgili söyleminin durumu gerginleştirdiğini söyledi.

Rusya: NATO'nun nükleer silahla ilgili söylemi durumu gerginleştiriyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin konularla ilgili sorularını yanıtladı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ni değerlendiren Peskov, bu zirvenin Ukrayna krizine çözüm üretemediğini belirtti.

Macaristan, Sırbistan ve Türkiye’nin zirvede kabul edilen ortak bildiriyi desteklediğine dikkati çeken Peskov, "Bu, ikili ilişkileri bozmayacak. Elbette, bu ülkelerin yaklaşımlarını dikkate alacağız. Bu bizim için önemli. Argümanlarımızı açıklamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "NATO'da nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelerin yapıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu açıklamanın İsviçre'deki zirvede kabul edilen ortak bildiriye aykırı olduğunu kaydetti.

Peskov, "Bu bildiride, bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bu (Stoltenberg'ın açıklaması), durumu gerginleştiren unsurdan başka bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, "bir sonraki Ukrayna ile ilgili barış zirvesinin çatışmaları sonlandırması gerektiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Rus tarafının bu konudaki yaklaşımı şeffaf ve tutarlı. Bu yaklaşımı Kuleba da iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

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