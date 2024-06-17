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Dünya
AA 17.06.2024 14:15

Los Angeles'ta çıkan orman yangınında 1200 kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınının hızla yayılması sonucu, 1200 kişi tahliye edildi.

Los Angeles'ta çıkan orman yangınında 1200 kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

California İtfaiyesince yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangını 12 bin dönümden fazla bir alana yayıldı.

Yangının etkilediği yerleşim bölgelerindeki 1200 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangının yayıldığı alanlarda hazır bulunduğu kaydedildi.

Yangının çıkma nedenine dair açıklama yapılmadı.

Yeni tahliyeler yapılabilir

Bu arada açıklamada, yüksek hava sıcaklığı ve düşük nem oranının devam edeceği ifade edilerek, olası yeni tahliye kararlarının alınabileceğine ilişkin halka uyarıda bulunuldu.

Los Angeles Ulusal Meteoroloji Servisince de rüzgar ve nemin yüksek olması sebebiyle "kırmızı uyarı" verildi.

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