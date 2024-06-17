İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Filistin" gazetesinde görev yapan Mahmud Kasım'ın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 151'e yükseldi.

"İsrail gazetecileri kasten öldürüyor" vurgusu

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.