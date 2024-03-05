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Dünya
AA 05.03.2024 13:44

Rusya, NATO'nun genişlemesine karşı iki askeri bölge daha oluşturdu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun genişlemesi ve Rusya sınırlarında askeri potansiyel oluşturması karşısında iki yeni askeri bölge daha oluşturduklarını duyurdu.

Rusya, NATO'nun genişlemesine karşı iki askeri bölge daha oluşturdu

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda yaptığı konuşmada, ülke içinde yeni askeri bölgeler oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

NATO'nun Rusya sınırları yakınında askeri potansiyel oluşturduğunu, Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu, İsveç'in de İttifak'a katılacağını hatırlatan Şoygu, "Kuzeybatı ve batı stratejik yönlerindeki birlik gruplarını güçlendirmek için adımlar attık. Silahlı Kuvvetlerde Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere iki özel stratejik bölgesel birlik oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

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